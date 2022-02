Usmate Velate

L'episodio è stato subito segnalato al personale docente e agli uffici comunali: l'azienda è stata sanzionata con una multa da 3mila euro

Pezzo di ferro nella pasta servita alla mensa della scuola. Il caso è avvenuto ieri, venerdì 18 febbraio 2022, alla elementare "Renzi" di Velate. L'azienda che gestisce il servizio è stata pesantemente sanzionata dal Comune dopo i recenti episodi simili.

Pezzo di ferro nella pasta servita alla mensa della scuola

Prima i budini scaduti servizi alla "Casati", ora un pezzo di ferro nella pasta servita alla scuola "Renzi". Non c'è pace per i bambini delle scuole elementari di Usmate Velate, che nella giornata di ieri hanno rinvenuto un pezzo di metallo in uno dei loro piatti. L'alunno ha subito allertato l'insegnante di turno, che ha provveduto a segnalare il fatto al personale della mensa. Immediato il ritiro della porzione e della completa sostituzione dei piatti per il secondo turno in programma da lì a pochi minuti. Fortunatamente non sono stati segnalati ulteriori casi rispetto a quello identificato.

Mano pesante del Comune

Del fatto è stato informato anche il sindaco Lisa Mandelli, il consigliere con delega all’Istruzione Luisa Mazzuconi e gli uffici comunali. Come previsto dal capitolato in vigore, con una nota scritta l’Amministrazione comunale ha avanzato contestazione al servizio alla ditta, richiedendo una relazione dettagliata che individui la ragione dell’episodio. Inoltre è stata elevata una sanzione pecuniaria di 3mila euro.