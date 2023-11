Pianta crolla su un'auto, paura a Carate Brianza

Ancora danni per il maltempo, pochi minuti fa, a Carate Brianza, in via Donizetti, le forti raffiche di vento hanno fatto crollare una grossa pianta su un'auto in sosta.

Pianta si abbatte su un'auto

Brianza flagellata dal maltempo in questi giorni, sono diverse le segnalazioni pervenute in redazione. Intorno alle 9 di questa mattina (venerdì 3 novembre 2023) è partita la richiesta di intervento per una grossa pianta caduta in via Donizetti a Carate Brianza, nei pressi delle scuole medie. A causa delle forti raffiche di vento, l'albero ha ceduto e si è abbattuto sopra un'auto in sosta, fortunatamente senza provocare feriti. Altre auto sono state coinvolte parzialmente dalla caduta di alcuni rami.

I soccorsi

Scattato l'allarme, sul posto sono interventi i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e gli agenti di Polizia locale. Le operazioni di rimozione del grosso albero sono ancora in corso. Prosegue anche il monitoraggio del fiume Lambro: martedì mattina, ad Agliate, sono state montate le paratie per contenere la piena e scongiurare esondazioni.

A Macherio una pianta si è abbattuta sul tetto della scuola

Danni anche a Macherio per una pianta che si è abbattuta sul tetto della scuola di via Regina Margherita. Intorno alle 8 di questa mattina un grosso albero ha ceduto lungo la provinciale Monza Carate. I rami hanno danneggiato in parte il tetto della scuola spostando alcune tegole e piegando i canali. "Si tratta di una pianta sana sradicata totalmente dalle radici" spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Matteo Buzzi.