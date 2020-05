Un ulteriore giorno di apertura della Piattaforma Ecologica di Usmate, durante il quale le utenze domestiche e non domestiche potranno conferire i rifiuti nel rispetto della Regolamentazione vigente.

Piattaforma ecologica di Usmate, nuova apertura anche al mercoledì

L’Amministrazione Comunale di Usmate Velate, in accordo con CEM Ambiente, a partire da

mercoledì 20 maggio assicurerà l’operatività del centro di raccolta anche nella giornata di

mercoledì, nei consueti orari feriali che prevedono apertura alle ore 15 e chiusura alle ore 18.30.

Un esperimento che proseguirà per 10 settimane, coprendo le mensilità di giugno e luglio nelle quali si assiste da sempre ad un incremento dell’utenza dovuto alla manutenzione del verde.

Favorire i cittadini ed evitare assembramenti

“L’obiettivo – sottolinea il Sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli – è quello di favorire il

conferimento dei cittadini, soprattutto per quanto riguarda la frazione verde. Di conseguenza,

riteniamo che un orario più esteso dell’apertura della Piattaforma possa contribuire a ridurre le

lunghe attese dovute per le disposizioni anti-assembramento previste da CEM in questo particolare periodo, a tutela dell’utenza e dei lavoratori”.

Fino al termine dell’emergenza sanitaria, infatti, l’accesso alla Piattaforma Ecologica continuerà ad essere contingentato e con l’obbligo di indossare la mascherina.

Per la copertura dei costi connessi all’incremento degli orari di apertura, l’Amministrazione

Comunale si farà carico del pagamento della quota con CEM Ambiente.

“Come Amministrazione Comunale abbiamo riflettuto sull’importanza di estendere il servizio nel

numero dei giorni di apertura – aggiunge il Sindaco Mandelli – e la possibilità per tutte le utenze di accedere alla Piattaforma anche nella giornata di mercoledì rappresenta una risposta alle esigenze dei cittadini”.

I nuovi orari

La gestione della Piattaforma ecologica ha il seguente orario:

PERIODO ESTIVO (1 aprile – 30 settembre)

Martedì e giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 18.30

MERCOLEDÌ (per dieci settimane a partire dal 20 maggio e fino al 22 luglio): dalle 15.00 alle 18.30

Sabato: dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Domenica: dalle ore 9,30 alle ore 11,30

