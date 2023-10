Picchia la compagna: arrestato un 63enne a Giussano

Un uomo di 63 anni è stato arrestato a Giussano per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Intervento a Giussano per un "codice rosso"

Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Seregno ad arrestare in flagranza di reato l'uomo a seguito di una segnalazione di un “codice rosso”. I militari della stazione di Giussano sono così intervenuti nell’abitazione di una donna di 53 anni che, poco prima, aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri contattando il 112.

All’arrivo della pattuglia, la lite tra i due era ancora in atto e l’uomo, che - secondo quanto riferito dai Carabinieri - aveva evidentemente abusato di sostanze alcooliche, nonostante la presenza dei militari inveiva ripetutamente contro la donna.

Le violenze andavano avanti da tempo

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il 63enne, poco prima, aveva minacciato e picchiato la compagna, provocandole lesioni giudicate poi guaribili in tre giorni e che, condotte analoghe, erano state tenute dall’uomo, secondo quanto denunciato dalla donna, in diverse altre circostanze.

Per l’aggressore, trovato in possesso di un coltellino multiuso - per il quale è stato anche denunciato in stato di libertà per porto e detenzione di armi od oggetti atti ad offendere - sono scattate le manette ed è stato successivamente condotto presso il carcere di Monza.

L’uomo, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, dopo la convalida è stato scarcerato; il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto l’applicazione della misura del divieto di non avvicinarsi all’abitazione e ai luoghi frequentati dalla vittima nonché di comunicare con la stessa attraverso qualsiasi mezzo.