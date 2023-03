Picchiata dal marito perchè si era fatta sequestrare la cocaina

Picchiata dal marito con calci e pugni perchè si era fatta sequestrare la cocaina.

Una storia di violenza domestica inaudita quella accaduta ieri notte a Seregno, nel quartiere San Rocco. Una donna di 33 anni, di origini rumene, è riuscita a chiamare il 112 e a scappare dalla abitazione dove il marito la stava picchiando con calci e pugni e a correre dai carabinieri che qualche ora prima l'avevano arrestata per spaccio di droga.

La donna ha trovato la forza di chiamare il 112

Ieri notte, a Seregno, una donna in forte stato di paura e agitazione, mentre si trovava nella sua abitazione, ha subito violenze dal marito a causa del fatto che qualche ora prima la 33enne era stata arrestata dai carabinieri per spaccio di cocaina.

La donna, sfruttando un momento di distrazione del marito, in evidente stato di alterazione psicofisica forse dovuta all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto ai carabinieri. La centrale operativa del locale comando compagnia ha immediatamente inviato una gazzella nell'abitazione dove si trovava la donna.

Il marito si è barricato in casa armato di coltello

Nell’avvicinarsi all’abitazione, i militari hanno visto una donna correre verso di loro e, disperata, in lacrime e con il volto tumefatto dalle percosse subite, lanciarsi tra le loro braccia. Era appena riuscita a scappare dalla propria abitazione sfuggendo alle grinfie del marito, rimasto barricato all’interno della casa.

Nel frattempo l’uomo si era armato di coltello e alternava momenti di delirio durante i quali ha minacciato di buttarsi dal balcone ad altri di aggressività nei confronti dei militari intervenuti che, con calma e sangue freddo, dopo aver allertato il carabiniere negoziatore del Comando Provinciale di Monza, hanno avviato un’intensa trattativa che, dopo circa un’ora, ha portato alla resa del barricato e al suo arresto.

Picchiata perchè trovata con la droga

La 33enne rumena, da tempo residente in Italia, ha confessato ai carabinieri che il motivo della lite era da ricondursi al sequestro di quei 16 g di cocaina avvenuto il pomeriggio precedente quando proprio le forze dell'ordine l’avevano accolta in lacrime tra le loro braccia, trovandole la droga in mano sull’uscio di casa.

In quell’occasione la donna aveva aperto la porta di casa pensando che fosse il marito che era tornato a casa per fare pace dopo un acceso diverbio. Invece sull'uscio di casa c'erano i carabinieri.

L'uomo è indagato per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale

Dopo gli accertamenti del caso, la donna era stata collocata agli arresti domiciliari ma qualche ora dopo il marito, infuriato per la droga sequestrata, ha aggredito la donna prima verbalmente e poi fisicamente con calci, pugni e lancio di oggetti fino a quando la stessa non è riuscita prima a chiamare i carabinieri e poi a scappare dall’abitazione.

La donna ha inoltre riferito di numerosi pregressi episodi di violenza fisica e psicologica subite negli ultimi due mesi a opera del marito che ora risulta indagato per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti contro familiari o conviventi.