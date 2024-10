Sono entrati con la pistola in pugno e hanno minacciato la cassiera; poi hanno arraffato l'incasso della giornata e se ne sono andati senza lasciar traccia. E' accaduto oggi pomeriggio, venerdì 18 ottobre, a Ronco Briantino.

Pistola in pugno, rapinano il supermercato

L'allarme è scattato intorno alle 16. I ladri, descritti come tre ragazzi giovani, sono entrati al "Sigma" di via 4 Novembre approfittando di un momento di calma. Con il volto travisato si sono diretti subito alla cassa e una volta davanti alla commessa hanno estratto la pistola puntandogliela addosso, minacciando la ragazza e intimandole di aprire il registratore.

Il bottino e la fuga

La dipendente, comprensibilmente terrorizzata dall'arma, non ha opposto resistenza. I banditi, una volta arraffato l'incasso per un totale di qualche centinaia di euro, sono usciti di corsa dal super facendo perdere le proprie tracce. Il tutto in pochissimi secondi. Tanto che alcuni dei clienti presenti tra le corsie non si sono nemmeno accorti di quanto accaduto.

Indagini in corso

Subito è scattata la chiamata ai Carabinieri, che sono accorsi sul posto. Dei ladri, tuttavia, nemmeno l'ombra. I Militari hanno raccolto la testimonianza della commessa e hanno chiesto di visionare le immagini delle telecamere di sicurezza. Attualmente le indagini sono in corso per provare a identificare i responsabili della rapina.