Pistola rubata in casa, arrestato 36enne

Operazione

Nella casa di un rumeno trovata dai Carabinieri una Browning, risultata rubata oltre dieci anni fa in un'abitazione del nord Italia. In auto aveva un pugnale

Martedì scorso, 12 agosto 2025, i Carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Vimercate e quelli della Stazione di Concorezzo hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un 36enne, di nazionalità rumena, domiciliato a Concorezzo, ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione.

Il ritrovamento di un proiettile

Nella mattinata di lunedì 11 agosto le indagini sono partite dal ritrovamento da parte di alcuni cittadini, lungo una via di Concorezzo, di un proiettile di pistola, ancora integro, che è stato consegnato immediatamente alla Stazione dell'Arma locale. I militari, a seguito di successivi accertamenti, sono riusciti a identificare e rintracciare un uomo, già noto alle forze dell’ordine, privo di alcun titolo che consentisse la legittima detenzione di armi da sparo.

In casa una pistola rubata

Sulla base dei sospetti emersi, nei suoi confronti è stata quindi effettuata una perquisizione domiciliare, che ha dato esito positivo. Infatti, il 36enne è stato trovato in possesso di una pistola marca Browning, risultata provento di un furto in abitazione commesso in altra provincia del nord Italia oltre dieci anni prima. La perquisizione è stata estesa all’auto del soggetto, a bordo della quale è stato rinvenuto e sequestrato anche un pugnale.

In carcere 36enne rumeno

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle rituali formalità, su disposizione del Pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Monza, è stato condotto presso la casa circondariale di Monza. Ulteriori indagini, anche di carattere tecnico scientifico, saranno effettuate sulla provenienza dell’arma e sulla sua eventuale riconducibilità ad altri reati commessi in passato.