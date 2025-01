Pitbull aggredisce e uccide un bassotto

Momenti di apprensione a Seregno. Un pitbull aggredisce a morte un bassotto e ne ferisce un altro: la padrona del pitbull per il grande spavento accusa un malore e finisce in ospedale.

Pitbull uccide un bassotto e ne ferisce un altro

L'episodio ieri, giovedì 16 gennaio, nei pressi di via Giorgione in zona Ceredo. Il pitbull era nel giardino di casa quando nel vialetto di fronte sono passati quattro bassotti insieme al padrone. All'improvviso il cane è riuscito a superare la recinzione e ha aggredito i bassotti: uno è stato ucciso a morsi, un altro è rimasto ferito, tanto che in seguito è stato sottoposto a un'operazione. Illesi gli altri quadrupedi. La padrona, che sentiva abbaiare, è subito uscita di casa nel tentativo di trattenere il pitbull ed è rimasta ferita alle mani.

Per lo spavento la padrona accusa un malore

La donna, a seguito della violenta aggressione agli animali, per il grande spavento ha accusato un malore. Sul posto è accorsa l'ambulanza di Seregno Soccorso, che l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale di Desio, dal quale in seguito è stata dimessa. Al Ceredo sono giunti anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica del grave episodio.

Multa per omessa custodia del pitbull

Dai primi riscontri pare che il pitbull, probabilmente infastidito dall'abbaiare dei bassotti, sia riuscito a uscire dal cortile passando sotto il cancello. A carico della proprietaria, regolarmente assicurata, una sanzione amministrativa per omessa custodia e mal governo di animali, reato depenalizzato dalla Legge 689/81.