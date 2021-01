Più neonati: il 2020 ha portato a Veduggio anche una buona notizia

Il 2020 non è stato sicuramente un anno da ricordare, flagellato dall’emergenza sanitaria. A Veduggio con Colzano, però, si è chiuso con almeno con un dato positivo: sono 31 i bambini venuti alla luce – 19 femminucce e 12 maschietti -, in aumento di quattro unità rispetto ai dodici mesi precedenti. C’è da dire che fare di peggio sarebbe stata impresa ardua: il 2019 si era infatti meritato il titolo di annus horribilis per la natalità.

Ma la popolazione cala…

I dati arrivano dall’ufficio Demografico del Comune. Se i fiocchi rosa ed azzurri portano il segno più, è la popolazione a continuare a diminuire: il 31 dicembre scorso si contavano 4 mila e 269 residenti – gli uomini (2.168) superano di poco le donne (2.138) -, lo stesso giorno del 2019 erano 4 mila e 306, del 2018 4 mila e 320, del 2017 4 mila e 345.

Restano stabili le famiglie, ferme a mille e 777; continua invece il calo degli stranieri: nel 2020 se ne sono contati 267, tre in meno del 2019 quando erano scesi di diciassette rispetto a dodici mesi prima.

Le coppie resistono

Più figli, abbiamo detto, ma meno matrimoni, complice la pandemia che ha messo i bastoni fra le ruote ai promessi sposi: solo cinque le coppie che si sono dette «sì». Pandemia che, a differenza del trend nazionale, non ha messo in crisi le coppie veduggesi: due quelle che hanno divorziato, esattamente come l’anno prima.