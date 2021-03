Più piste ciclabili, un percorso sul vecchio ponte. L’obiettivo della Giunta di Bovisio è incentivare gli spostamenti ecologici

Un nuovo percorso collegherà Bovisio a Desio, passando attraverso Cesano Maderno. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici Danilo Castellini che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con la Provincia di Monza e Brianza. Discutendo dei due ponti chiusi che passano sopra la Saronno-Monza, è stato confermato l’abbattimento di quello in via Maestri Del Lavoro – demolizione che avverrà in primavera – mentre resterà in piedi il cavalcavia di via Brughetti.

Provincia disponibile alla riqualificazione

“La nostra proposta è di riaprirlo e farci passare la pista ciclabile per collegarci a Desio – ha premesso l’assessore – la Provincia si è resa disponibile a riqualificare il passaggio dal punto di vista della sicurezza (dal punto di vista strutturale non ci sono problemi), noi realizzeremo il tracciato”. Un altro progetto condiviso con il parco GruBria riguarda la zona sud della città, per mettere in collegamento il parco Perlasca in via Europa con Villa Bagatti di Varedo. “Abbiamo alcuni fondi messi a disposizione da Bea, quindi abbiamo chiesto al parco GruBria di estendere il progetto della ciclabile fino a via Desio” ha aggiunto l’assessore.

La ciclabile di via Brughetti

Entro il mese di marzo è previsto l’inizio dei lavori della pista ciclabile che percorrerà via Brughetti e via Del Lavoro. L’opera verrà finanziata dal contributo di 500mila stanziato da Regione Lombardia nell’ambito del Piano Marshall per la ripartenza dei lavori pubblici. Si collegherà con altri percorsi della zona come quello recentemente realizzata vicino alla tangenzialina di Cesano, con la ciclopedonale di Desio e con la zona di via Monte Rosa, dove si trova il supermercato Iperal.