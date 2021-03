Il sottopasso pedonale di via Comina a Seregno sarà chiuso nelle ore notturne. È l’esito di una decisione congiunta emersa in seguito a due incontri coordinati dalla Prefettura di Monza e Brianza e a cui hanno partecipato il sindaco Alberto Rossi e i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana.

Più sicurezza in stazione a Seregno: il sottopasso chiude durante la notte

Il servizio di chiusura, che sarà attivato dalla serata di lunedì 15 marzo, sarà assicurato da Rete Ferroviaria Italiana tramite propri incaricati. La decisione della chiusura è stata condivisa con il Comitato di Quartiere di Sant’Ambrogio, in quanto il sottopasso funge anche da canale di collegamento che unisce il rione con il centro cittadino (collegamento che sarà comunque garantito dal sottopassaggio Solferino-Magenta).

La chiusura del sottopasso di via Comina completa un percorso di chiusura di tutti gli accessi alla stazione ferroviaria e chiusura della sala d’attesa nelle ore notturne, quando cioè non è prevista la sosta in stazione di nessun treno: i cancelli ed il sottopasso rimarranno quindi chiusi dai trenta minuti dopo la mezzanotte fino alle ore 5.30 del mattino.

La completa chiusura notturna della stazione è finalizzata a dissuadere dall’utilizzo degli spazi per finalità di stazionamento non congrue con l’utilizzo del treno.