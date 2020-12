Pizzate via web con Fratelli d’Italia per sostenere i ristoratori locali

Cene a distanza, ma con pizze vere ordinate nei ristoranti della città per sostenere il commercio locale. Un gesto concreto messo in pratica da qualche settimana anche dal gruppo di Vimercate di Fratelli d’Italia, che ha accolto l’indicazione del leader nazionale Giorgia Meloni.

“In questo periodo particolarmente difficile per le imprese del nostro territorio, in particolar modo per i ristoratori, costretti alla chiusura a seguito dell’adozione da parte del Governo Conte del DPCM del 3 novembre 2020, Fratelli d’Italia ha deciso di ascoltare il grido di dolore che si è sollevato da tante piazze d’Italia”, si legge nel comunicato del direttivo cittadino.

“Come suggerito dal nostro leader Giorgia Meloni, i militanti del circolo territoriale di Fratelli d’Italia si sono impegnati, durante tutto il periodo in cui saranno vigenti le misure restrittive, ad intensificare l’acquisto in modalità d’asporto di cibo e bevande presso i ristoratori di Vimercate e a promuovere iniziative di solidarietà e confronto con tutti gli imprenditori del territorio – spiega Giuseppe Moretti, presidente del circolo di Vimercate di FdI – Per dare concretezza a questi propositi abbiamo già realizzato due pizzate solidali virtuali, invitando la cittadinanza a connettersi online e a consumare una pizza d’asporto insieme agli ospiti che abbiamo coinvolto per discutere di tematiche legate al territorio. Ci fa piacere che i vertici provinciali, regionali e nazionali del partito abbiano visto con favore l’iniziativa, come testimoniato dalla partecipazione del nostro coordinatore provinciale Rosario Mancino, del consigliere regionale Federico Romani e dell’eurodeputato Carlo Fidanza“.