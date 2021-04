Pizzeria d’asporto e kebab abusivo: scatta la chiusura. L’Ordinanza del Comune di Desio nei confronti di un locale sto in via Milano.

Con un’Ordinanza il Comune di Desio ha disposto la chiusura di una pizzeria e kebab sita in via Milano. In base a quanto accertato nel mese di marzo dagli agenti della Polizia locale il titolare infatti sfornava pizze e kebab senza aver mai depositato agli atti comunali la Segnalazione Certificata di inizio dell’attività.

A seguito degli accertamenti, il Comune ha provveduto, il 12 marzo scorso, a inoltrare al titolare la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla cessazione dell’attività di pizzeria d’asporto.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte della società nei termini assegnati, è stata quindi disposta la chiusura del locale.