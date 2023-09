Politiche ambientali, Villasanta fa incetta di premi in Regione

Villasanta premiata due volte in Regione Lombardia nell’ambito delle politiche ambientali. Oggi, 28 settembre, l’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione ha conferito all’assessore villasantese all’Ecologia Gabriella Garatti due attestati: un primo e un secondo posto nella Social Call fotografica dedicata alla Giornata del verde Pulito di primavera scorsa.

Lo scatto... simbolico

Lo scatto premiato è particolarmente simbolico, ritrae due volontari villasantesi che hanno partecipato alla giornata ecologica ed è stato realizzato in piazza Martiri della Libertà. È stato selezionato tra i tanti raccolti dalla Regione in arrivo dai Comuni di Lombardia. Nella classifica generale dei Comuni medi (con votazione on line) la foto si è piazzata al secondo posto mentre è risultata prima classificata nella Menzione Speciale per la fotografia più evocativa.

Due generazioni a confronto

Per questo primo posto, l’immagine del Comune di Villasanta ha primeggiato in una rosa di 7 scatti, inviati da Comuni in provincia di Brescia, Mantova, Milano, Varese, Bergamo, Pavia. “Dopo un confronto tra gli uffici e l’Assessorato – si legge nella motivazione – è stata scelta la foto di Villasanta in cui sono ritratte due generazioni che, nonostante il meteo sfavorevole, sorridono mentre ripuliscono il luogo in cui vivono. Il messaggio veicola l’idea che la sensibilità e la coscienza ambientale prevalgono sulle avversità”.

Grazie a tutti i volontari

I riconoscimenti ottenuti valgono al Comune di Villasanta la possibilità di organizzare un evento di promozione del suo territorio, all’ultimo piano del Pirellone di Milano. Un ringraziamento va: a tutti i volontari che hanno partecipato all’evento ritratto in foto e agli altri eventi a sfondo ambientale; all’assessore e vicesindaco Garatti, autrice della foto; ai due protagonisti dello scatto, Mara Puglia, presidente di Associazione genitori Villasanta, e il giovane volontario Federico Rossi.