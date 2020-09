L’Amministrazione comunale di Cesano Maderno ha dato il via a 4 nuove assunzioni destinate a rafforzare l’organico della Polizia Locale. Due agenti hanno già preso servizio il 1° e il 16 settembre scorso. Un altro arriverà il prossimo 19 ottobre, mentre il 16 ottobre sarà la volta del nuovo Comandante.

Polizia locale Cesano: nuovo Comandante e tre nuovi agenti

E’ l’esito di un maxi concorso indetto nell’ottobre scorso dal Comune, a cui hanno partecipato circa 150 candidati e che ha previsto una prova preselettiva tenutasi il 21 gennaio scorso, due prove scritte e una prova orale, svoltesi rispettivamente l’8 febbraio e il 19 febbraio scorso.

Presidio ancora più efficace

Sale a 20 il numero dei vigili urbani a Cesano Maderno, che potranno alternarsi per essere ancora più presenti in strada, incrementando la sicurezza della città e contribuendo ad aumentarne la vivibilità e il decoro. Si avrà un rafforzamento di tutti i servizi svolti e la possibilità di una turnazione che consentirà un presidio ancora più efficace del territorio soprattutto nella fascia serale.

Il nuovo Comandante

Saranno coordinati dal nuovo Comandante, la dottoressa Francesca Telloli, già Vicecomandante della Polizia Locale di Chioggia, che dirigerà l’Area Città Sicura in tutte le sue diverse declinazioni rafforzando le necessarie sinergie con la locale Tenenza dei Carabinieri e con le Amministrazioni vicine, anche attraverso un Piano per la sicurezza basato sulla condivisione di risorse umane e competenze per meglio presidiare il territorio.

Il sistema di videosorveglianza

Cesano Maderno ha già introdotto modalità e strumenti mirati a garantire la sicurezza dei cittadini, a partire dal piano sulla videosorveglianza che prevede di arrivare fino a 100 telecamere in città, di cui 50 già installate a carico del Comune.

Alla Polizia Locale spetta un compito sempre più complesso, in una città di 40 mila abitanti, con un fitto tessuto produttivo, alle porte di una metropoli come Milano, in procinto di ospitare anche l’Università. C’è bisogno di un monitoraggio capillare e di un’organizzazione in grado di rispondere alle diverse problematiche operative.

Il periodo di lockdown per il Covid-19 è stata una fase impegnativa, per la responsabilità affidata alla Polizia Locale in materia di controlli e quindi anche di sicurezza sanitaria dei cittadini.

Con il rafforzamento dell’organico sarà possibile monitorare tutte le varie zone della città, dal centro alla periferia, e dedicare attenzione specifica ad aree pubbliche, parchi, piazze e altri luoghi di ritrovo, così come all’ascolto dei cittadini e delle loro segnalazioni legate ai temi del traffico e della sicurezza.

