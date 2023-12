Ieri, giovedì 21 dicembre 2023, è stato effettuato un controllo del traffico da parte della Polizia Locale di Meda con il supporto di un’unità cinofila specializzata sulla ricerca di sostanze stupefacenti. L’intervento congiunto dei corpi di Meda, Seveso e della Polizia Provinciale ha portato al controllo di 25 autocarri di cui 10 con massa a pieno carico superiore ai 35 quintali.

Polizia locale e Provinciale insieme all'unità cinofila per un controllo congiunto

Ultimo, così chiamato in onore del Capitano dei Carabinieri che arrestò Riina, è il nome del pastore tedesco antidroga addestrato a riconoscere 15 tipi differenti di droghe, che, guidato da due figure esperte, è intervenuto sui mezzi alla ricerca di sostanze stupefacenti. L’attività si è svolta lungo via Indipendenza con

relativo posto di controllo per sanzionare il conducente che, secondo l’art. 187 del Codice della Strada, si pone alla conduzione del veicolo sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nessuna violazione è stata riscontrata. Oltre al controllo dei veicoli si è estesa l'ispezione ai luoghi circostanti il posto di blocco e alle stazioni di Seveso e Meda.

Modalità di intervento: sei le pattuglie interessate con un’importante presenza agenti della Polizia Locale di Meda per reprimere la guida sotto effetto di droghe.

L’attenzione è stata particolarmente rivolta agli autocarri. I conducenti sono stati invitati a fermarsi e a scendere dal veicolo, permettendo il primo controllo da parte dell’agente circa la regolarità della documentazione da possedere prevista per legge. Seguito dall’intervento di Ultimo, volto alla ricerca della presenza di sostanze, su indicazione dell’esperto cinofilo.

Obiettivi

Tra le motivazioni che hanno spinto l’introduzione della squadra cinofila vi è il potenziamento della sicurezza stradale. Un aspetto non trascurabile che pone le basi in un lavoro effettuato e in corso nel contesto del Parco delle Groane. L’impiego dell’unità cinofila su strada permette di poter individuare, a seguito di controllo su

veicoli, aree, zone, quantità e micro quantità di sostanze stupefacenti, mettendo in atto un’operazione completa e anche, talvolta, di deterrenza.

Aspettative

L’intervento ha stimolato il lavoro di squadra e una visione d’approccio integrata, supportata da un elemento, il cane antidroga, insostituibile per questo tipo di operazioni. Nel futuro Ultimo accompagnerà sempre di più l'attività di controllo della Polizia Locale ampliando anche i programmi di prevenzione e informazione nelle scuole e luoghi d'aggregazione.