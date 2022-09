Polizia Locale in lutto, addio a Daniela Beccalli. La vigilessa aveva 55 anni: domani, giovedì 15 settembre, i funerali a Nova Milanese

Lutto a Nova Milanese per scomparsa della storica agente di Polizia Locale Daniela Beccalli. Operativa nel comando cittadino da oltre vent'anni, la vigilessa è venuta a mancare ieri, martedì, all'età di 55 anni. Sempre gentile e disponibile, profondamente attaccata al suo lavoro, che svolgeva con scrupolosità e dedizione, Beccalli era in servizio al comando di via Villoresi dal 1998.

"Siamo molto addolorati"

"Siamo molto addolorati per questa notizia e ci stringiamo al lutto della famiglia in questo momento di estremo dolore" sono le parole di cordoglio da parte del sindaco Fabrizio Pagani, la Giunta, il Consiglio comunale e dipendenti del Municipio. Le esequie della vigilessa saranno celebrate domani, giovedì 15 settembre alle 14.30 nella chiesa di San Bernardo in via Venezia, a Nova Milanese.