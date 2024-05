Polizia Locale nell'ex Dell'Orto: denunciati due abusivi

Nel pomeriggio di ieri, venerdì, 10 maggio, la Polizia Locale di Seregno ha effettuato un sopralluogo nell’area dismessa dell'ex Carburatori Dell’Orto.

Predisposto dopo le segnalazioni giunte al Comando da alcuni residenti, il sopralluogo ha richiesto la collaborazione dei Vigili del Fuoco vista la particolare precarietà di alcuni ambiti interni dell’edificio.

Durante il sopralluogo, la Polizia Locale ha riscontrato la presenza di due occupanti abusivi, entrambi di origine straniera.

I due uomini (Un 32enne originario del Marocco e un 42enne proveniente dall’Eritrea), una volta identificati anche mediante i rilievi fotodattiloscopici, sono stati denunciati per le violazioni alle norme del Testo unico sull'immigrazione (sono senza permesso di soggiorno) e per il reato di invasione di terreni ed edifici.

“Alla Polizia Locale abbiamo raccomandato particolare attenzione nel tenere sotto controllo la situazione delle aree dismesse - ha detto il vicesindaco William Viganò - Di tutte queste aree, ovviamente la ex Dell’Orto è, per ragioni di posizione e dimensione, la situazione più sensibile. Occorre un presidio continuo, per cui il controllo di ieri non è stato il primo e certamente non sarà l’ultimo. Parallelamente, come Amministrazione, continuiamo le interlocuzioni con la proprietà dell'area al fine di avviare un percorso di riqualificazione”.