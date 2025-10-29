Spaccio e consumo di sostanze stupefacenti: a Cesano Maderno continua l’attività della Polizia Locale.

Polizia Locale, sequestro di hashish in pieno centro

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale guidati dal comandante Gabriele Caimi sono intervenuti in un parco del centro cittadino in cui era stata segnalata l’attività di spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti. I controlli hanno consentito di identificare quattro persone, due maggiorenni e due minorenni, di rinvenire e sequestrare 3,20 grammi di hashish.

Fermato un 25enne nei pressi delle scuole

Oggi, mercoledì 29 ottobre, invece, gli agenti impegnati nei servizi di pattugliamento nel centro cittadino, e in particolare nelle aree limitrofe alle scuole, hanno notato un ragazzo intento a consumare sostanza stupefacente. A seguito di ispezione e approfondimenti, sono stati trovati addosso al ragazzo, un 25enne, quasi 5 grammi di hashish, immediatamente sequestrati. Il 25enne è stato accompagnato al Comando della Polizia Locale per l’applicazione delle sanzioni previste dal Testo unico stupefacenti, e per le sanzioni previste dal regolamento di Polizia Urbana, compreso l’ordine di allontanamento.

Le attività continueranno anche con l’ausilio dei cani antidroga

La Polizia Locale, anche con l’ausilio dei cani antidroga, continuerà nelle prossime settimane ad effettuare interventi mirati nelle aree più sensibili e nei luoghi di aggregazione, tenendo costantemente monitorata la situazione per contrastare fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza cittadina.

GUARDA LA GALLERY (2 foto) ← →