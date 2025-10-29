Spaccio e consumo di sostanze stupefacenti: a Cesano Maderno continua l’attività della Polizia Locale.
Polizia Locale, sequestro di hashish in pieno centro
Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale guidati dal comandante Gabriele Caimi sono intervenuti in un parco del centro cittadino in cui era stata segnalata l’attività di spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti. I controlli hanno consentito di identificare quattro persone, due maggiorenni e due minorenni, di rinvenire e sequestrare 3,20 grammi di hashish.
Fermato un 25enne nei pressi delle scuole
Oggi, mercoledì 29 ottobre, invece, gli agenti impegnati nei servizi di pattugliamento nel centro cittadino, e in particolare nelle aree limitrofe alle scuole, hanno notato un ragazzo intento a consumare sostanza stupefacente. A seguito di ispezione e approfondimenti, sono stati trovati addosso al ragazzo, un 25enne, quasi 5 grammi di hashish, immediatamente sequestrati. Il 25enne è stato accompagnato al Comando della Polizia Locale per l’applicazione delle sanzioni previste dal Testo unico stupefacenti, e per le sanzioni previste dal regolamento di Polizia Urbana, compreso l’ordine di allontanamento.
Le attività continueranno anche con l’ausilio dei cani antidroga
La Polizia Locale, anche con l’ausilio dei cani antidroga, continuerà nelle prossime settimane ad effettuare interventi mirati nelle aree più sensibili e nei luoghi di aggregazione, tenendo costantemente monitorata la situazione per contrastare fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza cittadina.
“Desidero esprimere un plauso alla nostra Polizia Locale per i recenti interventi condotti con efficacia nella nostra città – ha dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca – Il presidio del territorio, svolto in costante contatto e collaborazione con le Forze dell’ordine, ci sta consentendo di raggiungere importanti risultati in termini di contrasto ad un fenomeno, quello dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, che non è soltanto una violazione della legge, ma rappresenta anche un fenomeno di degrado urbano che intacca la sicurezza ed il benessere della nostra comunità. Per questo intendiamo affrontare questa tematica con impegno e convinzione rinnovata, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e sostenendo le attività di controllo del territorio. A tutti gli agenti della Polizia Locale guidata dal comandante Caimi, un ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità, attenzione ed impegno”.