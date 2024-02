Pomeriggio critico sulla Valassina

E' stato un pomeriggio da dimenticare quello vissuto lunedì dagli automobilisti sulla Valassina a causa di un incidente che ha mandato il traffico in tilt per ore

Il sinistro sulla Valassina

L'allarma è scattato intorno alle 16.30 di lunedì 5 febbraio quando diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza sono intervenute sulla SS36 Valassina, in direzione Nord, all'altezza dell'uscita di Verano Brianza, per un incidente che aveva coinvolto due autovetture. Una di queste, alimenta a GPL ,a seguito dell'urto aveva preso fuoco.

Prontamente sono giunte in posto per il dovuto spegnimento e per il ripristino delle condizioni di sicurezza l'autopompa da Seregno, il carro fiamma da Seregno Volontari e l'autobotte per il rifornimento idrico da Lissone. L'intervento è durato circa 2 ore e ha mandato in tilt il traffico.