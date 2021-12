Pompieri a Correzzana per due auto a fuoco

Le foto

Intervento in via Majorana questa mattina, martedì 21 dicembre.

Intervento dei Vigili del fuoco in questi minuti a Correzzana, in via Majorana, dove due auto hanno preso fuoco.

Colonna di fumo nero visibile da lontano e diverse squadre dei Vigili del fuoco al lavoro per spegnere un incendio che questa mattina, martedì 21 dicembre, ha interessato due auto posteggiate in via Majorana a Correzzana.

Dopo la chiamata ai pompieri sul posto sono intervenute quattro squadre - circa una ventina di Vigili del fuoco - con tre autopompe e una macchina. Non solo, in via Majorana sono intervenuti anche i Carabinieri di Besana in Brianza e gli agenti della Polizia locale di Correzzana, oltre al sindaco Marco Beretta. Poco dopo mezzogiorno sul posto è arrivata anche un'ambulanza.

Al momento non si conoscono le cause che hanno scatenato le fiamme divampate proprio a ridosso di alcune palazzine residenziali.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono ancora in corso ma procedono celermente anche perché proprio accanto alle due auto andate in fiamme si trova una cabina elettrica. Due come detto le auto divorate dall'incendio mentre un terzo mezzo, un furgone, risulta parzialmente danneggiato.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile