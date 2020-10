Pompieri a Macherio per una perdita di gas.

Perdita di gas

Ieri sera (mercoledì 21 ottobre 2020) una squadra del comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza è intervenuta a Macherio, in viale Regina Margherita per una perdita di gas metano nel sottosuolo. Le squadre, sopraggiunte alle 19.30, hanno individuato la perdita e fornito assistenza alle operazioni di messa in sicurezza della conduttura del gas. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti Aps di Lissone, l’azienda del gas Retipiù e le forze dell’ordine.

Vimercate, auto a fuoco nella notte

Intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri anche a Vimercate nella tarda serata di lunedì 19 ottobre, per un’auto a fuoco. Erano circa le 23 quando i pompieri e le Forze dell’ordine hanno raggiunto via Rossino a Vimercate, una zona periferica della città. Qui, in un’area appartata i Vigili del fuoco hanno trovato un’auto, una Fiat Panda, in fiamme. L’incendio è stato domato in breve tempo mentre sono in corso indagini per capirne la natura: al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche quella dolosa.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola martedì 27 ottobre 2020.

