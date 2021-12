Strada temporaneamente chiusa

Intervento poco prima delle 11.30 in via Sauro.

Intervento dei Vigili del fuoco poco prima delle 11.30 a Verano Brianza per un furgone andato a fuoco.

Pompieri a Verano per un incendio furgone

Secondo quanto è stato possibile accertare il mezzo avrebbe preso fuoco per un guasto elettrico mentre si trovava in via Sauro, all'altezza della Biblioteca.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del Vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area, visto che il furgone ha preso fuoco in mezzo alla carreggiata. La via Sauro è stata ovviamente chiusa al transito veicolare.

Non si segnalano al momento feriti o intossicati.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile