Pompieri in stazione, a fuoco un quadro elettrico

Vigili del fuoco in azione questa mattina (giovedì 1 giugno 2023) alla stazione ferroviaria di Macherio per un quadro elettrico che ha preso fuoco.

Pompieri in stazione

Erano circa le 10 di questa mattina quando è scattato l'allarme alla stazione ferroviaria di via Matteotti. Per cause ancora da accertare ha preso fuoco un quadro elettrico che si trova all'interno di un locale di proprietà delle Ferrovie dello Stato. Immediatamente è stato chiesto l'intervento dei Vigili del fuoco.

A fuoco il quadro elettrico

Sul posto sono arrivate due squadre di pompieri: gli operatori e i tecnici hanno messo in sicurezza il quadro elettrico e hanno ripristinato tutte le funzioni. Per precauzione in stazione è arrivata anche un'ambulanza anche nessun pericolo è stato arrecato a persone o pendolari.