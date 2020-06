Ponte del 2 giugno a casa? Ma va, tutti in coda sulla Statale 36 VIDEO

Ponte del 2 giugno tutti a casa? Ma va, tutti in coda sulla Statale 36. Dalla Brianza, sino al Lecchese e poi oltre, verso il lago e la Valtellina, la coda sembra davvero interminabile

Lunghissima coda sulla Statale 36

Dalla primissima mattinata di oggi, lunedì 1 giugno 2020, la super si è trasformata in un lungo e praticamente ininterrotto serpentone di auto che, nei momenti più “rosei” viaggia a passo d’uomo. Dalla Brianza, sino al Lecchese e poi oltre, verso il lago e la Valtellina, la coda sembra davvero interminabile. Davvero un odissea per i lombardi (eh sì perché i confini regionali verranno riaperti solo a partire da dopodomani), che hanno deciso di trascorrere un paio di meritati giorni di relax. Al momento non si registrano incidenti, quindi i rallentamenti sono dovuti proprio al grande numero di auto che sono mosse in questa giornata pre festiva.

TORNA ALLA HOME