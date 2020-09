Porta a passeggio il cane, disavventura e grosso spavento per una 59enne. A Nova Milanese la Polizia Locale è intervenuta in via Pellico.

Disavventura per una 59enne, interviene la Polizia Locale

Il fatto risale a pochi minuti dopo le 17. La donna stava portando a passeggio il suo quattro zampe quando si è imbattuta in un cane di grossa taglia, che era scappato da un’abitazione in zona a quanto pare. Quando si è avvicinato, spaventando il cagnolino, la donna l’ha preso in braccio ed è stata graffiata. Giallo il codice con cui è stato attivato l’intervento dei soccorritori. Sul posto si è portata un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno, oltre agli agenti della Polizia Locale, a cui toccherà accertare se ci sono delle responsabilità. Fortunatamente la vicenda si è risolta solo con un grosso spavento.