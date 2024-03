Porto d'Adda, rinvenuta una salma vicino alla Centrale Esterle. Il drammatico ritrovamento è avvenuto questa mattina, domenica 3 marzo 2024, a Cornate. Non si esclude che possa appartenere a un 50enne scomparso da Monticello a inizio febbraio.

Recupero complicato

Un recupero complicato, quello andato in scena questa mattina alla Centrale Esterle. Intorno alle 9 è stata infatti segnalata la presenza di un corpo in una delle vasche della diga, della centrale idroelettrica "Carlo Esterle", situata nel comune di Cornate d'Adda. Il Comando di Monza e Brianza dei Vigili del Fuoco ha prontamente inviato sul posto le proprie squadre. A causa della complessità dell'operazione, è stato necessario richiedere l'intervento dei sommozzatori, i quali sono giunti sul luogo elitrasportati grazie all'elicottero del nucleo di Torino. La presenza di una squadra fluviale proveniente dalla sede centrale di Monza ha fornito ulteriore supporto all'operazione. Le squadre da terra presenti sul posto erano composte da unità del Comando di Monza le quali hanno lavorato in sinergia per agevolare le operazioni di recupero. Il corpo, di sesso maschile, una volta recuperato è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Le ricerche del 50enne di Monticello

Come detto, non si esclude che la salma che possa appartenere al 50enne di Monticello scomparso a inizio febbraio nei pressi del ponte di Paderno. I Vigili del fuoco e i Carabinieri avevano concentrato i loro sforzi nella zona del ponte di Paderno d'Adda: a poca distanza, infatti, nella zona del cimitero, era stata trovata l'auto del 50enne, abbandonata. Era stato mobilitato, ai fini delle ricerche, anche il Nucleo sommozzatori regionale.