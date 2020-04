Posato il secondo serbatoio di ossigeno all’ospedale di Vimercate

Sono stati ultimati proprio in questi giorni i lavori edili per l’installazione di un secondo serbatoio di ossigeno all’ospedale di Vimercate, che dunque va ad affiancarsi ad un altro preesistente. Il sistema che consente di erogare l’ossigeno medicale ai malati Covid positivi bisognosi di assistenza respiratoria, risulta così decisamente potenziato per far fronte ad una domanda sempre più crescente.

Attualmente i ricoverati Covid sono quasi 250 con 20 pazienti in Terapia Intensiva e 60 posti letto in area subintensiva.

Il progetto

La progettazione e la direzione dei lavori è stata curata dall’Ufficio Tecnico dell’Asst di Vimercate. La parte edile e di sistemazione dell’area che ospita il nuovo serbatoio (la cui portata è doppia rispetto a quello già esistente) è costata 38mila euro, mentre l’intervento di Sapio, azienda leader nel campo gas medicale che ha provveduto alla dotazione del serbatoio e dell’ossigeno, poco oltre 55mila euro.

Per essere immesso nell’impianto di erogazione dell’ospedale, l’ossigeno – attraverso un vaporizzatore – deve passare dallo stato liquido a quello gassoso. Con il nuovo intervento la capacità di vaporizzazione è triplicata rispetto a prima. I lavori e la realizzazione e delle opere strutturali, nonché l’installazione del nuovo serbatoio sono durati meno di una settimana.