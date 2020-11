Positivo al Covid il sindaco di Varedo. Casi di contagio anche tra gli altri componenti dell’Amministrazione e diversi dipenenti comunali, uffici chiusi al pubblico fino a lunedì per la sanificazione

Positivo al Covid il sindaco di Varedo

Il sindaco di Varedo Filippo Vergani è positivo al Coronavirus. In seguito ad alcuni casi di contagio tra i dipendenti comunali, anche il primo cittadino martedì si è sottoposto al test molecolare insieme alla moglie, che è la sua segretaria. Quindi l’esito inaspettato: entrambi sono risultati positivi. Ora dovranno restare in isolamento domicliare per 14 giorni.

“Sto bene, ho solo un leggero raffreddore”

Il primo cittadino vuole subito rassicurare i cittadini sulle sue condizioni di salute: “Sto bene, non ho nessun sintomo se non un leggero raffreddore come solitamente accade in questo periodo, ma mai avrei pensato di essere positivo al coronavirus”. Benché lontano dal suo ufficio, Vergani sta continuando a lavorare utilizzando il telefono e il computer. “E’ molto difficile per me restare in casa, ma non posso fare altrimenti – ha ammesso il sindaco – sono costantemente in contatto con il Comune. Mi dispiace che i servizi dovranno subire un rallentamento, cercheremo di fare il possibile”

Uffici chiusi per sanificazione fino a lunedì

Ieri mattina, mercoledì, sono stati sottoposti al tampone i dipendenti comunali operativi in Municipio e sono emersi altri casi di positività, per fortuna sono asintomatici o presentano lievi sintomi. “Abbiamo deciso di chiuedere gli uffici al pubblico fino a lunedì per poter fare la sanificazione di tutti gli ambienti – ha annunciato Vergani – in questi giorni stiamo avvisando i cittadini che avevano un appuntamento già fissato per spostarlo. Alcuni uffici sono particolarmente in sofferenza, come i Servizi Sociali, ma i dipendenti rimasti stanno cercando di fare il possibile”

TORNA ALLA HOME