Possibili disagi alla circolazione per i lavori di Brianzacque sul territorio di Seregno

Possibili e temporanei disagi alla circolazione veicolare in via Milano lungo il tratto compreso tra il confine territoriale con il Comune di Seregno e l’incrocio con le vie Guido Rossa /Dalla Chiesa e in via Mazzini.

Possibili disagi alla circolazione

E’ soprattutto nelle ore serali (di rientro) che si concentra il traffico dovuto all’ intervento di BrianzAcque, gestore del servizio idrico integrato per il Comune di Desio, per l’adeguamento e il rifacimento della condotta idrica del Comune di Seregno.

“Inevitabilmente i lavori si ripercuotono sul traffico”

“Abbiamo predisposto un’ordinanza per andare a impattare il meno possibile sulla viabilità – spiega il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Jennifer Moro – Inevitabilmente questi lavori si ripercuotono sul traffico che transita anche su Desio, per questo chiediamo ai cittadini di avere un po’ di pazienza, al momento stiamo cercando soluzioni alternative condivise con il Comune di Seregno per limitare i disagi all’utenza”.

Viabilità temporanea sul territorio di Desio

Viene istituito il transito a senso unico in direzione sud sino al termine della operazioni di ripristino stradale, indicativamente entro la prima metà di dicembre 2020. Nel medesimo tratto viene anche istituto il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata.

Velocità ridotta

Durante l’esecuzione dei lavori lungo la via Milano, in particolare nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Europa e la rotatoria con le vie Guido Rossa/Dalla Chiesa, il limite massimo di velocità viene ridotto a 30 Km/h, in funzione della conseguente movimentazione dei materiali di scavo.