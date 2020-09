Poste di Briosco, la battaglia prosegue in Regione

La battaglia per l’ufficio postale di Briosco continua al Pirellone. Il consigliere regionale Alessandro Corbetta oggi, lunedì 14 settembre 2020, ha presentato un’interrogazione al fine di riattivare il servizio per l’intera settimana. Dall’inizio della pandemia, infatti, lo sportello di via Trieste è aperto solo per tre giorni (lunedì, mercoledì e venerdì) con accesso limitato a due persone per volta.

Battaglia per le Poste

La presentazione di una interrogazione in Consiglio regionale era stata annunciata dal leghista Corbetta il 3 agosto, in occasione del presidio davanti all’ufficio postale di Briosco con il sindaco Antonio Verbicaro, suo compagno di partito, gli amministratori locali e diversi cittadini.

La limitazione dei giorni di apertura e le modalità di accesso alle Poste di Briosco, stabilite all’inizio della pandemia da Covid-19, stanno causando innumerevoli disagi agli utenti. Negli ultimi mesi abbiamo dovuto assistere a code infinite, malori per il caldo e addirittura a litigi sedati dall’arrivo delle forze dell’ordine. La situazione, considerato inoltre che si tratta di un servizio pubblico, non è più sostenibile. Dobbiamo poi considerare che negli scorsi anni Poste Italiane ha proceduto alla chiusura dell’ufficio della frazione di Capriano e lo sportello della vicina frazione besanese di Vergo Zoccorino è attivo solo tre giorni a settimana con simili limitazioni, ha denunciato Corbetta.

L’obiettivo del consigliere è “rafforzare la battaglia del sindaco Verbicaro e chiedere alla Giunta di intervenire presso Poste Italiane per avere notizie rapide e certe sulla riattivazione a pieno regime degli sportelli al pubblico, tra cui in particolare quelli di Briosco e della frazione besanese di Vergo Zoccorino, al fine di limitare gli attuali disagi per i cittadini e garantire il pieno servizio a queste comunità”.

Buone notizie

Nel frattempo il sindaco di Briosco ha dato una prima buona notizia ai concittadini.