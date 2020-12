Posti di blocco della Polizia Locale in vista delle feste, controllati 60 veicoli

Posti di blocco straordinari a Meda in occasione delle festività, per garantire un Natale in sicurezza.

Posti di blocco della Polizia Locale

Giovedì, venerdì e sabato, dalle 17 alle 18, gli agenti della Polizia Locale hanno fermato e controllato 60 veicoli in transito in via Indipendenza, corso Matteotti/largo Europa e piazza Cavour. Non è stata riscontrata alcuna violazione. «Abbiamo deciso di effettuare questi controlli straordinari sia per verificare il rispetto delle disposizioni anti-Covid sia a livello generale, per accertare il rispetto del codice della strada – spiega il comandante della Polizia Locale Claudio Delpero – Due pattuglie l’una di fronte all’altra, per un totale di quattro agenti impegnati, hanno fermato i mezzi in transito in entrambi i sensi di marcia». Non solo: in questi giorni precedenti al Natale verrà prolungato l’orario di servizio degli agenti per garantire il controllo serale dalle 19 alle 21.

