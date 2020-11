“Pranziamo insieme” quest’anno sarà a distanza

L’appuntamento dell’8 dicembre a Bernareggio con “Pranziamo insieme” per questa prima edizione si svolgerà a distanza per rispettare le norme anti contagio.

Un’edizione speciale di “Pranziamo insieme”

Il primissimo appuntamento con “Pranziamo insieme” organizzato dal comune di Bernareggio in occasione dell’8 dicembre, sarà molto particolare: quello che doveva essere un momento di convivialità con il coinvolgimento dei ristoratori del paese, dove poter condividere un pasto con la comunità soprattutto per i più soli, quest’anno ha dovuto cambiare pelle. Ogni partecipante riceverà a domicilio il proprio pasto al costo simbolico di 10 euro comprendente un primo, un secondo, dolce e frutta.

Obiettivo un pranzo virtuale per sentirsi vicini

Ci si potrà prenotare per il pranzo pagando direttamente online sul sito dedicato al pagamento dei pasti per la mensa scolastica oppure recandosi presso la Farmacia San Francesco o quella di Villanova o al bar la Piazzetta entro il prossimo 3 dicembre. L’obiettivo è condividere, seppur a distanza, il pasto in attesa di poter tornare insieme e festeggiare l’8 dicembre in compagnia: l’iniziativa è infatti nata per offrire un pasto a prezzo calmierato all’interno dei locali del paese a tutte le persone che avrebbero pranzato in solitudine. Un obiettivo che si spera si possa raggiungere già dalla prossima edizione.

Per chiarimenti e assistenza contattare 366 6708669 da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 16 o consultare il sito del comune di Bernareggio.



TORNA ALLA HOME PAGE