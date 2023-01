Stava passeggiando in una zona impervia nel Parco delle Groane e della Brughiera al confine tra Meda e Lentate quando è caduta in un canalone pieno di rovi: tanta paura, ma fortunatamente solo una distorsione alla caviglia per una 58enne di Vimercate. Fondamentale l'intervento dei soccorritori della Croce Rossa di Lentate e dei Vigili del Fuoco.

Precipita in un canale

In base a quanto ricostruito, nella mattinata di oggi, giovedì 5 gennaio 2023, la donna stava camminando con il marito in zona Cascina Bianca, l'area boschiva tra Meda e Lentate, a circa un chilometro e mezzo dalla strada. I due avevano lasciato i sentieri battuti per avventurarsi lungo un percorso stretto e pieno di rovi. Intorno alle 12, per motivi ancora da chiarire, la donna è scivolata e finita in un canalone.

Sul posto i soccorritori Croce Rossa di Lentate e i Vigili del Fuoco

Il marito ha immediatamente dato l'allarme e la centrale del 112 ha allertato i soccorritori della Croce Rossa di Lentate, giunti sul posto con due auto in supporto e un'ambulanza. A rendere complicate le operazioni di recupero della donna anche la zona impervia e poco battuta. Gli operatori hanno quindi attivato un apposito protocollo di ricerca, attivando altri soccorritori e i Vigili del Fuoco di Desio, giunti sul posto con un'autopompa e un automezzo tridimensionale. I pompieri hanno lasciato i propri mezzi in via Santa Maria, a Meda, così come i soccorritori della Croce Rossa di Lentate. Gli operatori si sono quindi addentrati nel parco.

La donna è stata geolocalizzata e recuperata

Le operazioni di individuazione e recupero hanno richiesto circa tre ore: una volta geolocalizzata la vimercatese è stata recuperata e trasportata in ambulanza con una barella toboga.

In ospedale in codice verde

Trasportata in codice verde all'ospedale di Desio, fortunatamente la malcapitata ha riportato solo un problema alla caviglia.