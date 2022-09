Precipita dal balcone, 48enne in ospedale. Poco dopo la mezzanotte di oggi, sabato, l'uomo è stato trovato a terra da alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi

Precipita dal balcone, 48enne in ospedale

Sono ancora in corso le indagini per scoprire cosa sia caduto esattamente poco dopo la mezzanotte di oggi, sabato, in una via del centro a Bovisio Masciago. Un uomo di 48anni, residente in città, è stato trovato in strada dolorante da alcuni passanti che hanno subito chiamato i soccorsi. Da quanto è stato possibile ricostruire l'uomo sarebbe precipitato dal balcone di un'abitazione facendo una volto di circa quattro metri.

Sono intervenuti i soccorsi

Sul posto è accorsa un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno insieme all'auto medica e ai Carabinieri della Compagnia di Desio. L'uomo è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo, per fortuna nel violento urto con l'asfalto non avrebbe riportato gravi conseguenze.