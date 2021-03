Dodicenne precipita dal balcone mentre gioca, miracolato

Precipita dal balcone mentre gioca a basket, ragazzino miracolato.

In una villetta di Ruginello

Si è temuto in una villetta di Ruginello di Vimercate. E’ accaduto qualche giorno fa in pochi secondi, attorno alle 17, in una delle villette a schiera, alle spalle della scuola della frazione, lungo la provinciale che porta a Bernareggio.

Un volo di 3 metri terminato in giardino

Il 12enne stava giocando a basket sul balcone al primo piano dell’abitazione. Improvvisamente, forse preso dalla foga del gioco, si è lanciato verso il parapetto ed ha perso l’equilibrio, volando oltre. Un salto nel vuoto di ben tre metri terminato nel giardino sottostante.

Il giovane, ferito e sotto shock, non è riuscito a rialzarsi. In un primo tempo si è temuto che le condizioni del ragazzino potessero essere particolarmente gravi. E’ stato quindi allertato anche l’elisoccorso. Quando poco dopo sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale e un’ambulanza, si è però capito che fortunatamente il 12enne, aveva riportato soltanto una ferita ad una gamba. Il giovane è stato trasferito all’ospedale di Bergamo, dove è rimasto ricoverato alcuni giorni. Sarebbe potuta andare molto peggio.

