Precipita dal balcone, muore muratore di Besana

Era al lavoro in un appartamento di sua proprietà a Maresso di Missaglia quando è precipitato al suolo. Troppo gravi le lesioni - soprattutto quella alla testa - subite nella caduta: Sesto Gagliardi, 58 anni, casa a Besana in Brianza, non ce l'ha fatta. La tragedia nel pomeriggio di ieri, domenica 21 luglio.

Precipita dal balcone, tragedia a Maresso Stando alla ricostruzione dei fatti Gagliardi, residente a Besana, nel pomeriggio di ieri stava svolgendo alcuni lavori in una casa di sua proprietà che si trova in una corte di via Casati a Maresso. Attorno alle 17, per cause al momento ignote, ha perso l'equilibrio mentre si trovava sul ballatoio dell'abitazione ed è precipitato da un'altezza di circa 6 metri. Inutili i soccorsi Le sue condizioni sono apparse sin da subito estremamente gravi. Sul posto, in codice rosso, sono intervenute autoambulanza e automedica e a poca distanza dal luogo dell'incidente è atterrato anche l'elicottero che lo ha poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Lecco. Poco dopo l'arrivo in ospedale, ne è stato dichiarato il decesso.