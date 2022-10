Precipita dal balcone, muore una 73enne di Cavenago. Il dramma si è consumato questo pomeriggio, martedì 4 ottobre 2022, in una delle vie centrali di Cavenago. Prende corpo l'ipotesi del gesto volontario.

Per la donna non c'è stato nulla da fare

La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, in una delle vie centrali di Cavenago. Una donna di 73 anni è precipitata dal balcone di casa, cadendo rovinosamente nel cortile dell'abitazione. Sul posto sono accorse in codice rosse un'ambulanza e un'automedica, ma per la donna purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nonostante le cure mediche del caso, infatti, la 73enne non ce l'ha fatta. Presenti sul posto anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri di Monza e gli agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est.

Ipotesi suicidio

Le cause dell'accaduto sono al vaglio delle Forze dell'ordine, anche se tutto fa pensare che si sia trattato di un gesto volontario.