Precipita dal ponte e cade sui binari: dramma sfiorato

E’ stata ricoverata all’ospedale di Varese la 19enne precipitata dal ponte ciclopedonale di via Meredo, a Seregno. Un dramma sfiorato.

Precipita dal ponte, il primo a soccorrerla è il padre

Sabato, pochi minuti prima delle 19.30, nel parco del Meredo la ragazza è caduta nel vuoto per diversi metri prima di atterrare sui binari della sottostante linea ferroviaria Milano – Como - Chiasso. Il primo a soccorrerla sarebbe stato il padre, che l’ha salvata evitando l’impatto con il primo treno in transito.

Sul posto anche il vicesindaco

Sul posto è accorso il personale del 118 con l’Automedica, l’ambulanza della Croce Bianca di Besana e l’elisoccorso di Como per il trasporto in ospedale, oltre ai Vigili del Fuoco, al personale di Rfi e ai Carabinieri, titolari delle indagini. Anche il vicesindaco, William Viganò, ha voluto raggiungere il Meredo per sincerarsi delle condizioni della 19enne. Secondo i primi riscontri, sarebbe stato un gesto volontario. Durante gli accertamenti dell’Autorità giudiziaria sulla linea ferroviaria la circolazione è stata sospesa tra Seregno e Camnago. E’ tornata progressivamente alla normalità pochi minuti prima delle 21.