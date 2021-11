Gesto estremo

Tragedia ieri mattina, martedì, a Bovisio Masciago

Precipita dal quinto piano, 29enne morto in ospedale. Tragedia ieri mattina, martedì, a Bovisio Masciago

Precipita dal quinto piano, 29enne morto in ospedale

Un ragazzo di 29 anni, originario del Senegal e residente a Bovisio Masciago da qualche anno, si è lanciato nel vuoto dalla finestra di un palazzo di corso Milano. Il giovane, precipitato dal quinto piano della sua abitazione, è morto poco dopo il ricovero in ospedale.

Sul posto Carabinieri e ambulanza

Prima delle 9 in corso Milano si sono precipitati ambulanza, auto medica, Polizia Locale e Carabinieri. Il 29enne è stato accompagnato all’ospedale San Gerardo in gravissime condizioni, dove è spirato poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso. Ancora ignote le cause del gesto estremo.