Infortunio mortale sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, martedì 14 gennaio, a Giussano.

Precipita dal tetto di un capannone, morto un 32enne

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, l'incidente è avvenuto poco dopo le 14 in via Brunati. Per cause ancora da chiarire un uomo di 32 anni sarebbe precipitato dal tetto di un capannone da un'altezza di circa sei metri.

Immediatamente è scattata la chiamata al numero di emergenza e sul posto si sono portati i soccorsi in codice rosso. Nonostante il tempestivo intervento, i volontari della Croce bianca di Besana non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 32enne.

Sul posto si trovano al momento anche i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il personale di Ats Brianza per tutti gli accertamenti del caso.