Precipita dal tetto, soccorsi a Varedo

Precipita dal tetto di casa, paura per un anziano a Varedo.

Precipita dal tetto di casa

E’ successo intorno alle 10.30 di oggi, lunedì 24 agosto 2020, in via Rovereto. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’episodio. In base alle prime informazioni parrebbe che un anziano si trovava sul tetto a fare dei lavori quando improvvisamente è precipitato nel cortile di casa.

Soccorsi in azione

Sul posto sono prontamente accorsi Carabinieri, ambulanza e automedica. L’80enne è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Avrebbe riportato un trauma cranico e delle ferite al volto. Sempre rimasto cosciente, non versa in pericolo di vita.

TORNA ALLA HOME