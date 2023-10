E' Giorgio Mariani, 68 anni, residente a Biassono la vittima del tragico incidente in montagna che si è verificato nella mattinata di ieri, mercoledì 25 ottobre, nel lecchese.

Precipita durante un'escursione in montagna: la vittima è Giorgio Mariani

L’uomo, nativo di Lissone, ieri si trovava nella zona della Grotta Bianca, in territorio di Mandello del Lario, quando lungo un sentiero è improvvisamente e per cause ancora da chiarire, scivolato precipitando per diversi metri. Nonostante i soccorsi siano stati allertati tempestivamente al loro arrivo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 68enne.

Secondo quanto reso noto dal Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia - CNSAS, la centrale ha allertato il Soccorso alpino, Stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana, poco prima delle 11.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Una squadra del Soccorso alpino era pronta a partire nella piazzola del centro del Bione, a supporto delle operazioni e dell’elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. Un’altra squadra del Cnsas intanto era salita verso il luogo dell’intervento.

Nel frattempo, l’équipe dell’elisoccorso (composta da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Cnsas) è arrivata sul posto. Dopo le autorizzazioni necessarie, il corpo dell’uomo è stata trasportata a valle.