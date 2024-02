Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 febbraio 2024, quando un uomo di 76 anni è precipitato in Grignetta. Inutile la chiamata ai soccorsi: l'uomo è stato dichiarato deceduto sul posto. Si tratta di Ernesto Tresoldi, residente a Sulbiate.

Precipita in Grignetta, 76enne perde la vita: è Ernesto Tresoldi, residente a Sulbiate

Stando alle prime informazioni, Tresoldi sarebbe scivolato lungo la cresta Cermenati, in Grigna meridionale, precipitando per diversi metri mentre stava scendendo dal sentiero lungo un canale molto impervio, al limite dell’area boscata.

Immediato l’allarme: la centrale ha attivato le squadre territoriali del Soccorso alpino, Stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana, a supporto delle operazioni. Pronti a partire dal centro del Bione due tecnici e un sanitario del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Sul posto anche l'elisoccorso, alzatosi in volo da Como.

Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.