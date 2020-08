Precipita mentre fa base jumping, ecco chi è la vittima. Si tratta di Simone Rizzi, 33enne di Seveso morto questa mattina in Alto Adige.

Lancio drammatico

La tragedia si è consumata questa mattina in Alto Adige. Intorno alle 11 il 33enne di Seveso si è lanciato dal Piz da Lec, a 2.900 metri di altitudine, montagna della Val Badia che sovrasta Corvara. Nel corso del lancio con la tuta alare tuttavia qualcosa sarebbe andato storto e l’uomo non è riuscito a rallentare il suo volo, precipitando drammaticamente al suolo. Per lui non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi chiamati da un amico, presente al lancio.

