Precipita mentre installa una grata, 63enne in condizioni disperate

Stava installando una grata durante alcuni lavori di ristrutturazione a Bernareggio, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato dal primo piano: un volo di quattro metri che è costato carissimo a un uomo di 63 anni, ora ricoverato in condizioni disperate in ospedale.

La caduta accidentale

L'allarme è scattato ieri mattina, martedì 16 gennaio, in via Risorgimento. Qui, S.M. residente a Carnate e titolare di un'impresa edile, stava effettuando alcuni lavori quando per cause accidentali è scivolato, volando a terra. L'impatto è stato violentissimo. Immediatamente sono sopraggiunti i soccorsi, con ambulanza, automedico e persino l'elicottero.

Condizioni disperate

Rinvenuto in arresto cardiaco, è stato subito trasportato in elisoccorso e in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono disperate e attualmente è ricoverato nel reparto di Neurorianimazione in prognosi riservata. In via Risorgimento hanno fatto capolino anche i Carabinieri della stazione di Bernareggio. Con loro anche gli specialisti Ats del dipartimento del lavoro per gli accertamenti di rito.