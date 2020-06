Precipita per 150 metri, il padre veglia sul cadavere

Tragedia in Valchiavenna nella tarda serata di domenica. Un 37enne originario di Meda, che stava effettuando un’escursione con il padre, è precitato per circa 150 metri perdendo la vita.

La tragedia in Valchiavenna

Il 37enne Giovanni Sala, oggi residente a Mariano Comense, ma cresciuto a Meda e trasferitosi solo dopo il matrimonio, ha perso la vita in Val Bodengo, nei pressi del Passo della Crocetta.

L’uomo era con il padre: insieme nella giornata di domenica 28 giugno, avevano deciso di fare un’escursione insieme e di pernottare in montagna. Lungo il sentiero, in cresta, a circa 2100 metti di quota, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è precipitato, un salto di circa 150 metri.

Il dramma è avvenuto in tarda serata, quando ormai si stava facendo buio. Per questo motivo il padre è rimasto a vegliarlo per tutta la notte. All’alba di lunedì 29 giugno è sceso a valle per chiedere aiuto. Per il recupero sono intervenuti l’elisoccorso inviato da SOREU-AREU (Azienda regionale emergenza urgenza), i tecnici della VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza.

