Precipita un velivolo ultraleggero, soccorsi sul posto

Precipita un ultraleggero monoposto, attimi di paura a Biassono, quasi al confine con Lissone.

L'incidente è avvenuto stamattina, domenica 20 novembre 2022, in via Locatelli, nelle vicinanze della piattaforma ecologica, pochi minuti prima delle 11.

Sul posto ambulanza, elisoccorso proveniente da Como, i carabinieri della stazione di Biassono e i Vigili del Fuoco di Monza e Lissone.

Ecco il luogo dove è precipitato l'ultraleggero.

Cosa è successo?

I carabinieri sono stati i primi ad arivare sul luogo dell'incidente a seguito della segnalazione della caduta di un veivolo monoposto ultraleggero ricevuta da parte di un privato cittadino residente in zona. Secondo una prima ricostruzione il pilota, un 80enne, ha riportato lievi escoriazioni al volto e alle mani e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto Vigili del Fuoco Lissone, Croce Bianca Biassono, elisoccorso Como. L'incidente sarebbe avvenuto in fase di atterraggio, in quanto il pilota, nell'atterrare sulla pista ubicata in quella via degli artigiani, ha toccato con il fondo del velivolo la siepe posta prima della pista.

Le immagini dell'incidente

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Aggiornamento delle 12.10

Un vero miracolo: fortunatamente l'80enne, rimasto coinvolto nell'incidente al velivolo ultraleggero, non ha riportato alcuna ferita grave, tant'è che non si è nemmeno reso necessario il trasporto al Pronto soccorso per accertamenti.