Precipitano nella cascata: muore una 42enne di Seregno, gravissimo il 36enne che era con lei

Tragedia all'Acquafraggia, in Valchiavenna: una donna é morta dopo essere caduta in acqua e trascinata dalla corrente ha fatto il primo salto della cascata. Il volo non le ha lasciato scampo. Recuperato in vita, ma in gravissime condizioni, l’uomo che era con lei e che ha tentato di salvarla lanciandosi in acqua. La vittima è di Seregno.

Sopra le cascate dell'Acquafraggia

Soccorso Alpino, due elicotteri e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco oltre ai Carabinieri sono giunti sul posto per due persone, un uomo di 36 e una donna di 42 anni, entrambi residenti a Seregno. L'allarme é scattato poco dopo le 12.

Dalle prime informazioni ricevute la donna sarebbe caduta in acqua, l'uomo ha cercato di soccorrerla si sarebbe buttato a sua volta. Il tentativo di salvataggio sarebbe finito male e si è reso necessario l’intervento delle squadre di soccorso.

La donna è stata scaraventata dalla corrente fino al primo salto della cascata.

Dinamica in corso di accertamento

I soccorritori sono riusciti a recuperare entrambi gli escursionisti che sarebbero precipitati dal sentiero del parco, finendo poi nel bacino delle cascate. Ha perso la vita la 42enne di Seregno, mentre è in gravissime condizioni l'uomo di 36 anni, di origini piemontesi, che era con lei. Da chiarire la dinamica esatta del drammatico incidente accaduto nel territorio comunale di Piuro. In corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri.