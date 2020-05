Precipitato a Seregno: intervengono ambulanza e Carabinieri SIRENE DI NOTTE

Precipitato a Seregno: intervengono ambulanza e Carabinieri. In via Cantù soccorso un ragazzo di 21 anni trasportato al Niguarda in codice giallo.

Precipitato a Seregno

Intervento di ambulanza, automedica e Carabinieri nella notte tra martedì e oggi, mercoledì 6 maggio, in via Cantù a Seregno. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 3.15 per un giovane di 21 anni che, in base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, sarebbe precipitato. Ancora da chiarire effettivamente la dinamica dell’incidente. Quel che è certo è che i soccorritori sono arrivati sul posto in codice rosso e dopo aver prestato le prime cure sul posto hanno trasportato il giovane in codice giallo all’Ospedale Niguarda di Milano.

Seguiranno aggiornamenti

TORNA ALLA HOME